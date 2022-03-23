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Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:31 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:41

FBI'dan şok uyarı! Rusya Ukrayna savaşı sonrası risk arttı...

AA
FBI’dan şok uyarı! Rusya Ukrayna savaşı sonrası risk arttı...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken FBI'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Buna göre, Rus hackerlar savaşın başından bu yana 5'i enerji şirketi olmak üzere ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin güvenlik açığını bulmaya yönelik tarama yaptı. ABD'li enerji şirketlerinin Rus siber saldırısına uğrama riski arttı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus bilgisayar korsanlarının ABD'deki enerji şirketlerine saldırı riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

FBI verilerine göre, Rus hackerlar savaşın başından bu yana 5'i enerji şirketi olmak üzere ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin güvenlik açığını bulmaya yönelik tarama yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ABD'li enerji şirketlerinin Rus siber saldırısına uğrama riski arttı.

GÜVENLİK AÇIKLARINI KAPATMADA BAŞARISIZ!

Hafta başında konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Anne Neuberger, Rusya'nın ABD'ye yönelik siber saldırı başlatacağına ilişkin istihbaratın arttığını ancak bazı şirketlerin güvenlik açıklarını kapatmada başarısız olduğunu belirtmişti.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı, dün 13 binden fazla şirkete siber saldırılara karşı güvenlik kapasitelerini güçlendirme çağrısı yapmıştı.

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FBI'dan şok uyarı! Rusya Ukrayna savaşı sonrası risk arttı...
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