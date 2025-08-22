FBI’dan Trump’ın fanatik danışmanına şafak baskını

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 17 ay boyunca Beyaz Saray'da görev yapan John Bolton'ın Maryland'deki evine FBI ekipleri baskın düzenledi. FBI'ın baskınının gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenlendiği ifade edildi. Kaynaklar Bolton hakkında gözaltı kararı olmadığını ve Bolton'a herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Trump, bu yıl göreve geri döndüğü ilk gününde, aralarında Bolton'un da bulunduğu kırktan fazla eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etmişti. Bolton görevden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'da geçirdiği süre boyunca yaşananları, "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabında anlatmıştı.