FBI’ın en çok arananlar listesindeydi: 5 milyon dolar ödüllü kartel baronunun yakalanması kanlı bitti

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmalarda kartel üyesi olduğu değerlendirilen 7 silahlı kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Kartel üyeleri, araçları ateşe vererek yolları kapattı, bazı iş yerlerini yaktı ve kent genelinde silahlı çatışmalar yaşandı.

Meksika 'nın Sinaloa eyaletinde ABD Federal Soruşturma Bürosunun ( FBI ) "En çok aranan 10 kişi" listesinde yer alan ve "El Chapo Isidro" lakabıyla tanınan uyuşturucu karteli elebaşı Meza-Flores'in, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanması esnasında çatışma çıktı.

KARTEL ELEBAŞI BAŞKENTE GÖTÜRÜLDÜ

Açıklamada, Meza-Flores'in yakalandıktan sonra başkent Mexico City'ye götürüldüğü, operasyon kapsamında toplam 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Meza-Flores, FBI'ın "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunuyordu ve kendisi hakkında bilgi verenler için 5 milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı.