Federasyon bahanesiyle kaos: Suriye’de provokatif eylemler patlak verdi! Güvenlik güçleri hedef alındı
Suriye’de “federasyon” ve “kendi kaderini tayin” çağrılarıyla yapılan provokatif gösteriler Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama’da sokakları karıştırdı. Güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Merkezi Lazkiye ilinde olan, Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi'nin Başkanı Gazal Gazal'ın "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından, Suriye'nin bazı bölgelerinde kitle eylemleri yapıldı.
Lazkiye ilinin Ziraat Kavşağı ve Ezheri Kavşağı, Ceble ilçesinin Amara Kavşağı ve Hastane Mahallesi Kavşağı, Kardaha ilçesinin Merice Kavşağı, Baniyas ilçesinin El-Kusur Kavşağı, Tartus ilçesinin Saadi Kavşağı ve Humus ilinin Misyaf ilçesi, Vadi ez-Zeheb, İmam Ali bin Ebu Talib Camii Meydanı, Zehra Mahallesi ve Hama ilinin Vadi Uyun bölgelerinde binlerce kişi toplandı.
FEDERASYON TALEBİYLE ŞAM YÖNETİMİNİ HEDEF ALDILAR
Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı gösterilerde, federasyon talebiyle ilgili sloganlar atılarak Şam yönetimi hedef alındı.
Lazkiye ve Ceble bölgelerinde bazı göstericiler, tedbirler alan güvenlik görevlilerine ve araçlarına saldırdı.
KENT MERKEZLERİNDE ORTALIK KARIŞTI
Lazkiye ve Humus kent merkezlerinde göstericiler zaman zaman, karşıt görüşlü gruplarla taşlı sopalı çatışmaya girerken, güvenlik güçleri bazı yerlerde grupları ayırmak için havaya ateş açtı.
Lazkiye İl Emniyet Müdürü, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Ezheri Kavşağı'nda Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen protestolar sırasında silahlı kişilerin havaya ateş açtığını, iç güvenlik birimlerinin olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtti.