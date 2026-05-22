FED’in yeni başkanı göreve başladı: Trump törende askeri bütçe istedi!

TRUMP'TAN WARSH'A TEBRİK



Kendi döneminde ekonomide elde edilen başarılardan bahseden ve FED'in yeni Başkanı Warsh'ın yönetiminde ABD'nin geleceğine sınır biçilemeyeceğini söyleyen Trump, "Kevin, ailesiyle, eğitimiyle, geçmişiyle ve yaptığı her şeyle inanılmaz bir başlangıç yaptı. Kendisi, herkes tarafından saygı duyulan biri. O seviyede saygıya sahip olmak çok önemli" dedi.



ABD Başkanı'nın konuşmasının ardından törenin yemin kısmına geçildi. Warsh, yemin ettikten sonra kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Trump, yeni görevi nedeniyle Warsh'ı tebrik etti.



Warsh, 1987'de dönemin FED Başkanı Alan Greenspan'den bu yana Beyaz Saray'da yemin eden ilk Fed Başkanı oldu.

