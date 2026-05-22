FED'in yeni başkanı göreve başladı: Trump törende askeri bütçe istedi!
ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni Başkanı Kevin Warsh, Beyaz Saray’da düzenlenen törende yemin ederek resmen göreve başladı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, "İran, anlaşma yapmak için can atıyor. Bakalım ne olacak. Ama onları sert vurduk" dedi. Trump, ayrıca, ABD’nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu ve 1,5 trilyon dolarlık bir askeri bütçe sunacaklarını açıkladı.
"İRAN NÜKLEER'E SAHİP OLAMAZ"
Trump, "Venezuela'da yaptıklarımızı düşünün. İran'a yaptıklarımızı görüyorsunuz. İran, anlaşma yapmak için can atıyor. Bakalım ne olacak. Ama onları sert vurduk. Başka seçeneğimiz yoktu çünkü İran, nükleer silaha sahip olamaz. Bana sahip olamazlar" dedi.
"'Xİ'YE DÜNYANIN EN BÜYÜK ORDUSUNA SAHİBİZ' DEDİM"
Trump, geçtiğimiz hafta Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete de değinerek, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikteydim ve ona 'Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz' dedim. Buna pek itiraz etmedi. Size, çok iyi bir toplantı yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.