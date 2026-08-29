Felaket üstüne felaket! İkinci sel korkusu

Dünya, Nepal'deki felakete kilitlendi. Ülkenin Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde çarşamba günü meydana gelen buzul kayması faciasının etkileri sürüyor.

Sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin hâlâ kayıp olduğu açıklandı.

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları Rasuwa'nın yanı sıra Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi'de sürüyor.

'TEPELERE ÇİKİN' UYARISI

Nepal ordusu, şimdiye kadar 900 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Bölgede heyelanın ardından oluşan bir gölün yeni bir sel baskınına yol açabileceği endişesi ve bir barajda hasarın oluşması riski nedeniyle arama çalışmalarına birçok bölgede ara verildi. Baraj gölü sızdırmaya başladı, halka yükseklere çıkın çağrısı yapıldı. 2 milyon metreküpten fazla su biriken devasa baraj gölünün patlama ihtimali bulunuyor.





BUZUL 5.2'LİK DEPREMİ TETİKLEDİ

Çeşitli bölgelerdeki morglarda yer kalmamaya başladığı ve geçici tesislerin kurulmakta olduğu kaydedildi. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5.2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör