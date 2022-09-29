Felakete neden olabilir! Bilim insanlarından endişelendiren rapor: İnsanlığa karşı savaş...

Yapay zeka insanlığa savaş açabilir mi? Bu soruya New York Üniversitesi'nde yanıt arandı ve çarpıcı sonuçlar elde edildi. 327 bilim insanının dahil olduğu bir anket çalışmasına göre, yapay zekaya sahip robotar insanlığa karşı savaş açabilir. Bunun nükleer bir felakete neden olma ihtimali de söz konusu...
Son yıllarda yapay zeka geliştiricileri ve sivil toplum grupları, "hedef seçme ve insan gözetimi olmadan insan öldürme yeteneğine sahip yapay zeka destekli silahlar" şeklinde ifade edilen ölümcül otonom silah sistemlerinin ortaya çıkması konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Her ne kadar insan denetiminden bağımsız otonom silahların kullanımı test aşamasında olsa da mevcut insan denetiminde kullanılan otonom silahlar dahi savaşların ve çatışmaların seyrini değiştirecek potansiyele sahip olduğu iddia ediliyor...
İNSANLIĞA SAVAŞ AÇABİLİRLER
Bu konu ile ilgili araştırma yapan New York Üniversitesi'ndeki bilim insanları dikkat çeken bir sonuç elde ettiler. 327 bilim insanının dahil olduğu çalışmada, yapay zeka üzerinde çalışan bilim insanlarının yüzde 36'sı bu yüzyıl içinde yapay zekaya sahip robotların insanlığa savaş açabileceğini söyledi.
NÜKLEER SAVAŞ KADAR KÖTÜ SONUÇLARI OLUR
Araştırma sonucunda, yapay zeka tarafından alınan kararların bu yüzyıl içinde bir felakete neden olabileceği söylenirken bu durumun en az bir nükleer savaş kadar kötü olabileceği dile getirildi. Yapay zekanın endüstri devrimi gibi toplumsal değişimlere sebep olabileceği ve özel sektörün bu konuda daha baskın olduğu belirtildi.
PUTİN'İN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Bu araştırma, Putin'in 2017'de sarf ettiği sözleri akıllara getirdi. Putin'in "Yapay zeka sadece Rusya'nın değil, tüm insanlığın geleceğidir (…) Büyük fırsatlar var, aynı zamanda bugün öngörülmesi zor olan tehditler de var (…) Bu alanda kim lider olursa, dünyanın hükümdarı o olacak." sözleri yapay zekaya verdiği önemi gösteriyor. Bu kapsamda Putin'in ülkesinde yapay zekanın kullanımının geliştirilmesine büyük yatırımlar yaptığı biliniyor. Putin'in bu ifadeleri birçok analist tarafından alıntılanarak, Rusya'nın yapay zeka geliştirmesi, test etmesi ve silahlandırılmış yapay zekayı kullanmasını sözde yapay zeka yarışında veya küresel teknoloji yarışışında rekabet etme gerekliliğine bağlanıyor.