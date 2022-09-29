Felakete neden olabilir! Bilim insanlarından endişelendiren rapor: İnsanlığa karşı savaş...

PUTİN'İN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Bu araştırma, Putin'in 2017'de sarf ettiği sözleri akıllara getirdi. Putin'in "Yapay zeka sadece Rusya'nın değil, tüm insanlığın geleceğidir (…) Büyük fırsatlar var, aynı zamanda bugün öngörülmesi zor olan tehditler de var (…) Bu alanda kim lider olursa, dünyanın hükümdarı o olacak." sözleri yapay zekaya verdiği önemi gösteriyor. Bu kapsamda Putin'in ülkesinde yapay zekanın kullanımının geliştirilmesine büyük yatırımlar yaptığı biliniyor. Putin'in bu ifadeleri birçok analist tarafından alıntılanarak, Rusya'nın yapay zeka geliştirmesi, test etmesi ve silahlandırılmış yapay zekayı kullanmasını sözde yapay zeka yarışında veya küresel teknoloji yarışışında rekabet etme gerekliliğine bağlanıyor.