Felaketin seviyesi artıyor

Venezuela'yı art arda vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkeyi derin insani bir krize sürükledi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremler nedeniyle can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2 bin 980'e yükseldiğini açıkladı. Askeri ve sivil yetkililerle görüşen Rodriguez, hükümetin depremlerin ardından La Guaira eyaletini askerileştirme kararı aldığını söyledi. Delcy Rodriguez, "Enkazda kalanları kurtaracağız. Bu görev için yorulmadan çalışacağız" dedi.

İKİ UÇAK TAHSİS EDİLDİ

Türkiye, dünyanın dört yanında yaşanan afetlerde olduğu gibi bölgeye arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri göndermek için harekete geçti. İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Genelkurmay Başkanlığı ile görüşmeler neticesinde A-400M tipi askeri nakliye uçağının tahsis edildiğini belirterek "İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD arama kurtarma ve insani yardım personeli, Sağlık Bakanlığı'ndan UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeği, 2 tam donanımlı arama kurtarma aracı yola çıkmak üzere hazırlandı. Genelkurmay Başkanlığımız tarafından benzer bir uçak tahsis edilerek İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik ekip de bölgeye ulaşacak. Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürmektedir. Gerektiği takdirde ilave ekipman, personel desteği verilecek" dedi.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de ortopedi ve travmatoloji ile acil tıp uzmanı hekimlerin de yer aldığı ekipler, tıbbi destek sağlamak üzere bölgeye görevlendirildi. UMKE ekibi, hastane acil servislerinde kullanılan tıbbi ekipmanların bulunduğu tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi'ni de beraberinde bölgeye götürdü. ANKARA