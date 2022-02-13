Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan Ukrayna ile Rusya’ya barış çağrısı: Kalıcı barış istiyoruz

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim, şiddet içeren söylem ve Avrupa'da bir savaş olasılığına kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve adalet çağrısında bulunuyoruz." dedi. Bartholomeos, Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayinden sonra Ukrayna ve Rusya için barış duası yaptı.

BARIŞÇIL YÖNTEMLERE VURGU

Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getiren Bartholomeos, bu süreçte Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra tüm dünyanın bu konuda yapıcı olması gerektiğini söyledi. Fener Rum Patrikhanesi olarak bölge ve dünya için barış temenni ettiklerini belirten Bartholomeos, "Hepimizin görevi, çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesi ve insan haklarına, onuruna koşulsuz saygı gösterilmesi ve korunması için dua etmek ve buna aktif katkı sağlamaktır." diye konuştu

"SAVAŞ ÇILGINLIKTIR"

Papa Franciscus'un Ukrayna ve Rusya hakkındaki çağrısını anımsatan Bartholomeos, "Değerli kardeşimiz Papa Francis'in dediği gibi 'Savaş bir çılgınlıktır'. Tüm dini temsilcilikler, iyi niyetli insanlar her birimiz de barışçıl bir çağrıda bulunmalıyız." sözlerini sarf etti.

"UYUM İÇİNDE YAŞAM"

Patrik Bartholomeos, tüm taraflara ve insanlığa çağrı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çatışmayı sona erdirmek ve tüm Ukraynalıların uyum içinde yaşamasına izin vermek için tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz. Silah çözüm değil. Aksine şiddet, dram ve ölüm getirir. Sessizlik ve kayıtsızlık bir seçenek değildir. Sürekli uyanıklık olmadan barış olmaz. Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim, şiddet içeren söylem ve Avrupa'da bir savaş olasılığına kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve adalet çağrısında bulunuyoruz."