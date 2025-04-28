Feribota çarpıp kaçtılar: Yolcular ölümle burun buruna geldi
ABD'nin Florida eyaletinde özel bir tekne, feribota çarptı. Olay nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Clearwater Polis Departmanı açıklamasına göre, kentin Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında feribot, özel bir tekneyle çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin feribottaki yolcuların tamamını tahliye ettiği aktarıldı.
Kazada 50 yolcu kapasiteli feribotun 42 kişi taşıdığı bildirildi.
Açıklamada, "Yaralıların hepsi feribottan. Feribota çarpan özel tekne olay yerinden kaçtı." ifadesi kullanıldı.
Olaya yönelik ABD Sahil Güvenliğinin soruşturmayı yürüteceği belirtildi.