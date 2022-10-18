FETÖ’cü Enes Kanter, Yunan bayrağına sarılıp Türkiye’ye saldırdı

"ERDOĞAN ÇILGIN BİR DİKTATÖR, HERKES BUNU GÖRMELİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran Kanter, Yunanistan'ın Türkiye tarafından işgal edileceğini ifade ederek, "Erdoğan çılgın bir diktatör, herkes bunu görmeli. Erdoğan'ın Yunanistan'ı işgal edeceğine dair açıklamalarını okudun. Bu kabul edilemez. Erdoğan, Yunanistan'ı işgal etmek istiyor. Yunanistan bizim en iyi komşularımızdan birisi" dedi.

"FETÖ'NÜN YALANLARINI YUNANİSTAN'DA TEKRARLADI"

Kanter, Rusya Başkanı Vladimir Putin üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırarak FETÖ'nün yalanlarını Yunanistan'da tekrarladı. Kanter Yunan politikasını savunarak şunları söyledi: "Erdoğan, Putin'in NATO'daki truvası. Erdoğan, BM'deki konuşmasında Yunanistan'a karşı iğrenç sözler söyledi. Hemen Yunan arkadaşlarımı aradım ve özür diledim. Çok sayıda kişi işkenceyle ölüyor. Mültecilere neler yapıyor. Tüm Avrupa'yı tehdit ediyor."