FETÖ’cü Enes Kanter, Yunan bayrağına sarılıp Türkiye’ye saldırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu, NBA'da Portland Trail Blazers'te oynayan FETÖ'cü basketbolcu Enes Freedom (Kanter), terör örgütünün propaganda bakanı gibi çalışmayı sürdürüyor. Enes Kanter, ABD'den sonra Yunanistan'ı adeta FETÖ'nün yeni durağı haline getirmeye çalıştı. FETÖ'cü Kanter, Yunanistan'a gerçekleştirdiği son ziyaretinde Yunanistan ile Türkiye arasındaki son gerilimi kullanarak Yunan politikasına uygun bir şekilde Yunan medyasına konuştu.
KANTER "TÜRK HALKINI BEN TEMSİL EDİYORUM" DEDİ
Yunan televizyon kanalına verdiği demeçte Türkiye'yi karalayan ve Yunanistan'ın politikasının savunan Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yunan politikasına uygun olarak kötüledi. Kanter, "Erdoğan Yunan halkından ve Yunanistan hükümetinden nefret ediyor, benim buradaki işim ise Erdoğan'ın Türk halkını temsil etmediğini göstermek. Türk halkını ben temsil ediyorum. Bunu göstermek için buradayım. Yunan halkını seviyorum. Yunanistan'ı seviyorum" ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN ÇILGIN BİR DİKTATÖR, HERKES BUNU GÖRMELİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran Kanter, Yunanistan'ın Türkiye tarafından işgal edileceğini ifade ederek, "Erdoğan çılgın bir diktatör, herkes bunu görmeli. Erdoğan'ın Yunanistan'ı işgal edeceğine dair açıklamalarını okudun. Bu kabul edilemez. Erdoğan, Yunanistan'ı işgal etmek istiyor. Yunanistan bizim en iyi komşularımızdan birisi" dedi.
"FETÖ'NÜN YALANLARINI YUNANİSTAN'DA TEKRARLADI"
Kanter, Rusya Başkanı Vladimir Putin üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırarak FETÖ'nün yalanlarını Yunanistan'da tekrarladı. Kanter Yunan politikasını savunarak şunları söyledi: "Erdoğan, Putin'in NATO'daki truvası. Erdoğan, BM'deki konuşmasında Yunanistan'a karşı iğrenç sözler söyledi. Hemen Yunan arkadaşlarımı aradım ve özür diledim. Çok sayıda kişi işkenceyle ölüyor. Mültecilere neler yapıyor. Tüm Avrupa'yı tehdit ediyor."
FETÖ'CÜ ENES KANTER'İN YUNANİSTAN SEVGİSİ! YUNAN BAYRAĞI ALTINDA POZ VERDİ: "KANTER YENİ VATANINI BULMUŞ!"
Kanter ABD'de FETÖ'nün propagandasını yapıyor. Kanter, dünya çapında da çalışmalarını sürdürürken, gittiği ülkelerin politikalarına göre hareket ediyor. Kanter son yaptığı Yunanistan ziyaretinde ise Yunanistan bayrağının altında çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'deki kimi sosyal medya kullanıcıları ise Kanter'in Türkiye-Yunanistan geriliminin yaşandığı şu günlerde Yunan bayrağı altında poz vermesine tepki gösterdi.
Örneğin Aslan Değirmenci, Enes Kanter'in Yunan bayrağı altındaki fotoğrafına şu yorumu yaptı: "Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in "manevi oğlu" Enes Kanter yeni vatanını bulmuş. Bu vatansızlara halen cemaat üyesi diyen var mı?"
TÜRKİYE PASAPORTU 2017'DE İPTAL EDİLDİ
Enes Kanter'in 2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilmiş, 2019 yılında ise FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iadesi için kırmızı bülten başvurusu yapılmıştı.