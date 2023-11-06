FETÖ’cülerden Siyonist İsrail’e şaşırtmayan destek

15 Temmuz akşamı milli iradeyi çiğnemek isteyen FETÖ'cüler, şimdi de mazlum bir halkın göz göre göre soykırıma uğraması karşısında Siyonist İsrail yönetiminden yana tavır alıyor. Firari FETÖ'cüler, yaptıkları haberler ve takındıkları tavır ile İsrail'den yana olduklarını göstermekten çekinmiyor. FETÖ'nün önemli isimlerinden Abdullah Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'nin, Gazzeli mazlumların hakkını savunmasını Batı'ya şikayet ediyor.