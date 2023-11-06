FETÖ’cülerden Siyonist İsrail’e şaşırtmayan destek

15 Temmuz akşamı milli iradeyi çiğnemek isteyen FETÖ'cüler, şimdi de mazlum bir halkın göz göre göre soykırıma uğraması karşısında Siyonist İsrail yönetiminden yana tavır alıyor. Firari FETÖ'cüler, yaptıkları haberler ve takındıkları tavır ile İsrail'den yana olduklarını göstermekten çekinmiyor. FETÖ'nün önemli isimlerinden Abdullah Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'nin, Gazzeli mazlumların hakkını savunmasını Batı'ya şikayet ediyor.
FETÖ'CÜ FİRARİLER SİYONİZMİN YANINDA
Öyle ki, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Filistinliler için dua etmesini, "Türk hükümetinin üst düzey İmamı Ali Erbaş, bugün televizyonda yayınlanan bir duada Hamas'ın Gazze'de İsrail'e karşı zafer kazanmasını istedi." sözleriyle duyuruyor. FETÖ'cü Bozkurt, birçok paylaşımında Türkiye'deki vatandaşların İsrail'e yönelik demokratik tepkisini bağlamından koparan paylaşımlar yapıyor.
HİÇ ŞAŞIRTMIYORLAR
Bir başka FETÖ'cü firari olan Mehmet Efe Çaman da İsrail'e olan desteğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteriyor. Türkiye, ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde boykot edilen Starbucks'a giden Çaman, "Starbucks'a destek ve dayanışma ziyaretinde bulunduk." İfadelerini kullanıyor. Daha da ileri giden Çaman, nice mazlumun gözyaşını hiçe sayarak, paylaşımının sonuna gülücük koyuyor.
AYRIMCILIK RUHLARINA İŞLEMİŞ
Gazze'de soykırıma varan katliamlar devam ederken, FETÖ'cülerin tavırları da iğrençlikte birbirleriyle yarışıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD'de bir Yahudi okula giderek desteklerini iletti, moral ziyaretinde bulundu. Yahudi okuluna yaptığı ziyareti sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Kanter, İsrail'in soykırımlarının arkasında olduğu mesajını verdi.