FETÖ’nün Almanya yapılanmasını panik sardı

Almanya'da alınan erken seçim kararı, FETÖ'nün Almanya yapılanmasında endişe yarattı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, güven oylamasını kaybetmesi ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçim kararı alması, FETÖ'nün Almanya yapılanmasında paniğe neden oldu. FETÖ seçimlerde aşırı sağın yükselmesinden endişe ediyor. FETÖ'nün 1990'ların başlarından itibaren Almanya'da önemli örgütsel yatırımları var. Avrupa kıtasındaki örgüt yapısının sözde sorumlusu Abdullah Aymaz da Almanya'da yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından Adil Öksüz de Almanya'da.

'SIRA BİZE GELECEK'

Örgüt, Almanya'daki FETÖ mensuplarından, özellikle de Türkiye'de ihraç edilen asker ve polislerden vatandaşlık almalarını çok önemsiyor. Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrasında Avrupa ülkelerinin göçmenleri ülkelerine geri göndermek için yollar araması da FETÖ üyelerini tedirgin etti. Örgüt mensupları, Suriyelilerden sonra "Sıra bize gelecek" diye endişe ediyor.