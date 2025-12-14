Fidan: Filistin, bizim için bir pusuladır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Youth Uluslararası Konferansı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Filistin, her zaman bizim için bir pusuladır" ifadesini kullanan Fidan, şöyle konuştu: "Bizim için İslam dünyasının ana amacıdır. İsrail'in saldırganlığını püskürtmek ve yayılmacılık sorununu ele almak anlamında cesur adımlar atmamız gerekiyor." Öte yandan Fidan, katıldığı canlı yayında da Suriye'nin güneyindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini de belirten Fidan, "YPG/SDG, İsrail'den güç alıyor. Bu her zaman böyleydi. İdeolojik bir mücadelen varsa, gelip siyaset yapacaksın. Silahla yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun" dedi.