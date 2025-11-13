Fidan: Gazze Filistin’in bir parçası, öyle de kalmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze, Filistin'in bir parçası, öyle kalmalı ve öyle muamele görmeli" dedi. Hakan Fidan ile Göç ve Yurt Dışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlığında Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı düzenlendi. Hakan Fidan toplantının ardından şunları ifade etti: Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, İsrail tarafının da aynı anlayışı göstermesi gerek. Uluslararası toplumun Filistin'de Filistinlilerin yönetiminin esas olduğunu hatırda tutması lazım. Gazze Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de ateşkeste ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etme konusunda Türkiye'yle mutabık kaldıklarını söyledi. Abdulati, "Şam'ın etkili rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.