Fidan: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi. Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığın da vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi. Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle de bir araya geldi. ANKARA