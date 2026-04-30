Fidan: Hürmüz’ü açma niyeti önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. İran ve ABD arasındaki müzakere sürecine destek verdiklerini belirten Fidan, "Ateşkesin uzatılması önemli bir husus, bizim için önemli olan tekrar savaşa dönülmemesi. Önümüzdeki birkaç gün kritik. Müzakere maddelerinin çözülmesi zor. Ancak her iki tarafta Hürmüz Boğazı'nı açma niyeti önemli," dedi.

