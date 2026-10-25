Fidan: Husilerin saldırıları kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile İstanbul'da bir araya geldi. Fidan, Yemenli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin, Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile uluslararası alanda tanınan Yemen Meşru Hükümeti'ne desteğini yineleyerek Yemen'deki ihtilafın siyasi diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının temenni edildiğini belirtti. Fidan ayrıca, Husilerin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.