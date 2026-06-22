Fidan: İsrail süreci sabote edebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında dün başlayan müzakerelere değinerek, "Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Köşede fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var" dedi. Fidan ayrıca "Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri, Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık" diye konuştu.

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