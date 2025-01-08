Fidan: Kıbrıs’ta tek yol iki devletli çözüm

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşmenin ardından Tatar ve Fidan ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Fidan açıklamasında "Adada tek çözüm yolunun, iki devletli çözüm olduğu görülmekte. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm gerçekleşmesi halinde, buranın ekonomisiyle, turizmiyle, enerjisiyle bölgeye muazzam bir istikrar ve katkı sağlayacağı görülmektedir" dedi.

'GELECEĞİ KAYBETMEYELİM'

İki devletli çözümün küresel barışa yapacağı katkının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, "Uluslararası ortamlarda beraber kaldığımızda iki devletli çözümün hayata geçirilebileceği konusunda herkes hemfikir. Kalkınmış bir adanın oluşmasını istiyorlarsa, iki devletli çözüm konusunda ellerin taşın altına girmesi gerekiyor. İki devletli çözüm olmalı, iki devletli çözüm için umutluyum" diye konuştu.