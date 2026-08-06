Fidan: Mescid-i Aksa Türkiye’nin kutsalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı için bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fidan, tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Körfez'de devam eden savaş ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan sorunların, dikkatleri buraya çektiğini vurgulayan Fidan, "Bizim dikkatimiz Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayrılmadı" ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye olarak toplumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve devletin Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerinden biri olarak gördüklerine işaret ederek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor" dedi. Fidan, Türkiye'nin bu konuda yoğun bir mücadele içinde olduğunu dile getirdi.

Fidan, Ürdün'de Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdiklerini kaydederek, "Diğer taraftan 'Grup Dört' olarak nitelendirdiğimiz, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın katılımıyla bakanlar seviyesindeki toplantının beşincisini yapmış olduk. Önemli bir toplantıydı" diye konuştu.

İSRAİL DURDURULMALI

Gazze sürecini ele aldıklarını dile getiren Fidan, 4 ülkenin de Gazze Barış Planı'nın hayata geçmesi için çok çalıştığını söyledi. İsrail'in barışla ilgili niyeti olmadığını dünyanın gördüğüne dikkati çeken Fidan, "Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor" dedi. Fidan, "Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almazsak bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak, küresel bir kriz üretecek" dedi.

14 ÜLKEDEN ORTAK KINAMA

Amman'da düzenlenen Kudüs konulu toplantının ardından 14 ülke ortak açıklama yayımladı. Bildiride, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller kınandı.