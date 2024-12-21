Fidan: PKK/YPG ne istediğimizi biliyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 kanalına güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, "Şam'ı ziyaret etmeyi ve HTŞ lideriyle görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Evet, planlıyorum. Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik askeri harekât yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Fidan, "YPG/ PKK bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyor. Biz, ülkemize yönelik herhangi bir tehdit görmek istemiyoruz. Mevcut tehditleri de potansiyel tehditleri de istemiyoruz" açıklaması yaptı.