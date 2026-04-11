Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Bakan Fidan'ın, Lamola ile görüşmesinde savaşın üçüncü ülkelere siyasi ve ekonomik etkileri ile İslamabad'da yapılacak barış görüşmeleri ele alındı. Fidan, Kallas ile telefon görüşmesinde, ABD-İran arasındaki 15 günlük geçici ateşkes kapsamındaki son gelişmeler ele alındı ve küresel yansımaları değerlendirildi. Fidan, Türkmen mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konuları ele aldı.