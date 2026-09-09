Fidan’dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daniel Issa ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölge barışı konusunda etkin rol aldığı güncel konularla ilgili gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği kapsamında dün KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de bir araya geldi. Fidan dün ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i de kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin 29-30 Ekim'de Ankara'da ev sahipliği yapacağı TDT 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
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