Fidan’dan Irak’a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alınacağı aktarıldı. Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Irak'la son dönemde hemen her alanda hızla gelişen ikili ilişkilerden ve karşılıklı üst düzeyli temasların yoğunlaşmasından duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin Irak'ta istikrar, güven ve refahın pekiştirilmesine yönelik adımları desteklediğini ifade etmesi, 11 Kasım 2025'te düzenlenecek Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir ortamda ve suhulet içinde yapılmasına ve Irak halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi yönündeki temennilerini dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye'nin, doğal ortağı olduğu Kalkınma Yolu Projesi'ni vurgulaması, Irak makamlarının "Terörsüz Türkiye" sürecine verdikleri desteğin takdirle karşılandığını belirtmesi bekleniyor.