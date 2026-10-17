Fidan'dan Irak'ta bölgeye ilişkin kritik mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hafta sonu Bağdat'ta düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katılacak. "Diyalog ve Dayanışma: Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmenin İki Temel Dayanağı" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye, Haziran 2025'ten bu yana yürüttüğü dönem başkanlığını Irak'a devredecek. Fidan toplantıda yapacağı hitabında; İsrail'in saldırganlığı ve yayılmacı politikalarının, Ortadoğu'daki en büyük güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğinin altını çizecek. İsrail'in eylemleri karşısında İİT ülkelerinin ortak irade ortaya koyması ve sorumluluk sahibi uluslararası aktörlerle eşgüdüm içinde hareket etmesi ihtiyacına dikkat çekecek.

BATI TRAKYA VURGUSU

Fidan'ın Müslüman Kıbrıslı Türklerle her alanda güçlü dayanışma sergilenmesinin ve maruz kaldıkları haksız izolasyonun kaldırılmasına katkı sağlanmasının ehemmiyetini vurgulaması, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı ile Oniki Adalar'da yaşayan Müslüman Türk nüfusunun temel hak ve özgürlüklerinin korunması için İİT çatısı altında yürütülecek çalışmaların önemine dikkat çekmesi bekleniyor.



İLK KEZ TÜRKMEN BAKAN GÖREV YAPACAK

Irak Meclisi'nde başbakan yardımcıları ile kabinedeki boş bakanlıklar için yapılan seçimlerde, ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir aday devlet bakanlığı görevine seçildi. Nisanda, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ağa'yı tebrik etti. Anadolu Ajansı'na konuşan Ağa, "Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilere de katkı sunacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör