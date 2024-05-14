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Giriş Tarihi: 15.5.2024

Fidan’dan İsrail dersi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Fidan’dan İsrail dersi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Schallenberg'in Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmesine tepki göstererek, Filistin-İsrail meselesinde İsrail'in işgalci bir güç olduğunu, buradaki savaşın durup dururken çıkan bir savaş olmadığını söyledi.




Netanyahu yönetiminin bir güvenlik sorunu olduğunu dile getiren Fidan, İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi ve milyonlarca insanı yerlerinden etmesinin soykırım fiili olduğuna dikkati çekti.
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Fidan’dan İsrail dersi
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