Fidan’dan İsrail’e uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine konuştu. "İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz" diyen Fidan "Suriye'nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilse dahi DEAŞ ile mücadeleye devam edebiliriz" mesajını verdi. Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin ise "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok" ifadesini kullanarak Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.