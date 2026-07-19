Fidan'dan Katar'a kritik ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyarette bulunacak. Fidan'ın ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde, Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yinelemesi, Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişen ilişkileri ele alması, bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın hazırlıklarını gözden geçirmesi bekleniyor. Fidan'ın, ekonomik istikrar ve enerji güvenliği bakımından giderek daha kritik hale gelen bağlantısallık alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor. Fidan, Katar'ı son olarak 11-12 Mayıs'ta ziyaret etmişti. Türkiye ve Katar arasında 2014'te tesis edilen stratejik ortaklık, her düzeyde gerçekleşen karşılıklı temaslar ve imzalanan anlaşmalarla derinleşiyor.