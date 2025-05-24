Fidan’dan Rusya’ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetine icabetle, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Lavrov ile görüşecek. Fidan'ın 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen Rusya- Ukrayna müzakerelerinde, Rusya heyetine başkanlık eden isimlerle de görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, bölgelerinde iki kilit aktör olan Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerini detaylıca ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca işbirliği alanlarındaki mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Fidan'ın, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması bekleniyor.