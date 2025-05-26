Fidan’dan Rusya’ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Moskova'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı. Ayrıca, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinski'yi kabul eden Fidan, bugün de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek. Öte yandan Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatarak, "Türkiye'ye İstanbul'daki müzakereler için sağladığı ideal koşullardan dolayı minnettarız" ifadesini kullandı.