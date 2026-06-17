Fidan’dan sabotaj uyarısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'ya yaptığı ziyarette, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Görüşme sonrasında konuşan Fidan, ABD-İran anlaşmasıyla ilgili "İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir" diye konuştu. Fidan, İsrail'in bölgedeki tavırlarının sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu olduğunu belirterek, "Bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler konularak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık" dedi.