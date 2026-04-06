Fidan’dan Suriye’de kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan, ziyaret vesilesiyle yaptığı temaslarda ikili konular ve bölgesel meseleler ele alındı. Temaslarda, bölgedeki savaş ve Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan, Suriye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile üçlü görüşme de yaptı. Suriye'de yeni dönemin 8 Aralık 2024'te başlamasının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede, Türkiye-Suriye ilişkileri her alanda ivme kazandı. İkili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iki ülkenin ortak gündemine hizmet eden işbirliği tesis edildi. Bakan Fidan, Suriye'ye son ziyaretini MSB Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile 22 Aralık 2025'te gerçekleştirmişti.