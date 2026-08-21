Fidan'dan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü. Bölgedeki son gelişmelerle ilgili yaptığı diplomatik temaslar çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan ile telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Fidan, Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek Suriye'de huzurun ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteklerini tekraren vurguladıklarını kaydetti.
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