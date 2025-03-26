Fidan’dan Washington’da kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Washington'da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerde atılabilecek stratejik adımlar ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları ele alındı. Bunun yanı sıra Ukrayna ve Filistin'deki durumla Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrar ve bütünlüğüne yönelik desteğine bir kez daha vurgu yaptı.

"SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanması ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemine dikkat çeken Fidan, savunma sanayisinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği aktardı. Ayrıca, savunma sanayisigibi konularda işbirliğinin jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatarak, bu sayede 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceği belirtti.