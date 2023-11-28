Fidan’ın Gazze diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Gazze ve Ukrayna konularını görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantılar bugün de sürücek. Toplantılarda Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık dramının yanı sıra Balkanlar'daki gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği gibi konular da de ele alınacak.ÇinDışişleri Bakanı Vang Yi'nin "İsrail-Filistin sorunu"nun ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere bugün New York'ta gideceği duyuruldu. Açıklamada "Çin, BMGK dönem başkanı olarak, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi, ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik daha ileri adımların atılması için tüm tarafları bir araya getirerek uzlaşma inşa etmeyi umuyor" denildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler raportörleri, Gazze ve Filistin topraklarında 7 Ekim ve sonrasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına ilişkin hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu.