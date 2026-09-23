FIFA’dan Filistinli çocuklara futbol sahası: İki mini arena hizmete açıldı

FIFA, Filistin'de iki mini sahanın halkın kullanımına açıldığını duyurdu.

FIFA'nın açıklamasında, Marah Rabah ve Qusin kasabalarında açılan ve oyun oynamak için güvenli, erişilebilir alanlar sunulan mini sahalarda 150'den fazla çocuğun katılacağı beş günlük bir turnuva düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Yeni sahaların, 14 yerel takımı bir araya getiren "Barış İçin Birlik: Çocuk Kupası" etkinliğine ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Turnuvanın, müsabakalar dışında çevre köy ve kasabalardaki çocuklar ve diğer bölge sakinleri için düzenlenecek ek futbol etkinliklerini de kapsayacağı bildirildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Qusin ve Beytüllahim'in güneyindeki Marah Rabah'ta hizmete giren iki yeni FIFA Arena mini sahası sayesinde FIFA üyesi Filistin'deki çocuklar ve yerel toplulukların; oyun oynayabilecekleri, rekabet edebilecekleri ve birlikte vakit geçirebilecekleri, büyük ihtiyaç duyulan alanlara kavuşacağı aktarıldı.

Filistin Futbol Federasyonu ile iş birliği içinde geliştirilen ve İsviçre hükümetinin mali desteğiyle hayata geçirilen FIFA Arena sahalarının resmi açılışının ise 25 Eylül'de yapılacağı kaydedildi.