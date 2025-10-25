Fildişi Sahili sandık başında
Fildişi Sahili’nde cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yerel saatle 08.00’de açılan sandıklar 18.00’de kapanacak. Yaklaşık 8,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede güvenliği sağlamak için 44 bin polis ve asker görevlendirildi.
Fildişi Sahili'nde halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 8,7 milyon seçmenin oy kullanacağı ülkede güvenliği sağlamak için 44 bin polis ve asker görevlendirildi. 08.00'da başlayan seçimin 18.00'da sandıkların kapanmasıyla sona ereceği ifade edildi.
25 BİN 687 SANDIK KURULDU
Ülke genelinde 25 bin 678 sandık kurulurken, yurt dışında ise yaklaşık 120 bin Fildişi Sahili vatandaşının oy kullanacağı belirtildi.
Mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun eski eşi Simone Ehivet, Barış için Siyasi Ortaklar Grubu (GP-Paix) adayı Henriette Lagou, Kongre Demokratik Partisi (CODE) adayı Jean-Louis Billon ve Ahoua Don Mello seçim yarışında yer alıyor.
MUHALİF ADAYLAR SAF DIŞI BIRAKILDI ELEŞTİRİSİ
İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.
Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.
Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu
Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.