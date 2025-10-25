Fildişi Sahili sandık başında

Fildişi Sahili'nde halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 8,7 milyon seçmenin oy kullanacağı ülkede güvenliği sağlamak için 44 bin polis ve asker görevlendirildi. 08.00'da başlayan seçimin 18.00'da sandıkların kapanmasıyla sona ereceği ifade edildi.

25 BİN 687 SANDIK KURULDU

Ülke genelinde 25 bin 678 sandık kurulurken, yurt dışında ise yaklaşık 120 bin Fildişi Sahili vatandaşının oy kullanacağı belirtildi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun eski eşi Simone Ehivet, Barış için Siyasi Ortaklar Grubu (GP-Paix) adayı Henriette Lagou, Kongre Demokratik Partisi (CODE) adayı Jean-Louis Billon ve Ahoua Don Mello seçim yarışında yer alıyor.