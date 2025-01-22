Fildişi Sahili’nde feci kaza: Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı

ÜLKEDE KAZALAR VE ÖLÜMLER ARTIYOR

Bakanlığa göre, Fildişi Sahili'nde bakımsız yollar ve dikkatsiz sürüş nedeniyle kazalar yaygınlaşıyor ve her yıl 1.000'den fazla kişi ölüyor.

Geçtiğimiz ay iki minibüsün çarpışması ve alev alması sonucu 26 kişi ölmüş, en az 28 kişi de yaralanmıştı.

Yetkililer dikkatsiz sürücülere tedbir olarak geçen yıl, puan tabanlı bir ehliyet uygulaması başlattı. Toplam 12 puan ile başlayan sürücüler ihlallere bağlı olarak puanlarında kademeli bir düşme yaşıyor.

Ayrıca, ülkenin ana yollarına suçlulara para cezası kesmek için kameralar yerleştirildi.