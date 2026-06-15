Filipinler açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı

Filipinler açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle can ve mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı
AA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in güneyindeki Davao Oriental eyaletine bağlı Pondaguitan'ın 67 kilometre güneydoğu açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 111,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde, 61 kişi hayatını kaybetmiş, 1040'tan fazla kişi yaralanmıştı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FİLİPİNLER

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