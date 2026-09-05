Filipinler Başkan Yardımcısı Duterte, 5 bin 740 dolar kefaletle serbest bırakıldı

Dünkü duruşmada hakkında tutuklama emri çıkarılan Duterte, bugün kefaletle serbest bırakıldı.

5 BİN 740 DOLAR KEFALET ÖDEDİ

Duterte'nin avukatlarından Paul Lawrence Lim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Duterte'nin üç farklı ağır tehdit suçlamasından 5 bin 740 dolar kefalet ödediğini belirtti.

Öte yandan, başkent Manila'daki Quezon Bölge Asliye Mahkemesinden çıkarken görülen Duterte, kendisini destekleyenleri teselli ederek vatandaşlara sarıldı ve tutuklama emrinin kaldırılmasını içeren mahkeme kararına dair belgeyi destekçilerine gösterdi.

Başkan Yardımcısı Sara Duterte, kamu fonlarını usulsüz kullanmak, Başkan Marcos ve eşi Liza Araneta-Marcos ile kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit etmekle suçlanmıştı.

Duterte ise suçlamaları reddediyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör