Filipinler harekete geçti: Adayı ele geçirdiler

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bir adanın ele geçirilmesini de içeren senaryoyla 4 Kasım'da başlanan 2 haftalık askeri tatbikata ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Çin donanmasına ait savaş gemilerinin uzaktan gözlem yaptığını ve bu durumun "tatbikata gerçekçilik kattığını" vurgulayan Brawner, tatbikat kapsamında bir adanın ele geçirildiğini bildirdi.

Brawner, herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı belirtilen tatbikatın "Filipinler ordusunun ülkenin egemenliğini ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olduğunun altını çizdiğini" kaydederek, "Komşularımızı ya da herhangi bir dış gücü, adalarımızı savunabileceğimiz konusunda uyarıyoruz." dedi.

Çin'den, söz konusu gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.