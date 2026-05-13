Filipinler Senatosu’nda karışıklık! 10 el silah sesi duyuldu

Filipinler basını, başkent Manila'daki Senato binasında karışıklık çıktığını duyurdu. Bölgedeki gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu belirtti.

4 SENATÖR OLAY ÖNCESİ İHBAR ALDI

Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında 'bir şey olacağı' gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını kaydetti.

Yetkililer, binanın güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldığını aktardı.

