Filipinler Senatosu'nda karışıklık! 10 el silah sesi duyuldu
Filipinler Senatosu'nda en az 10 el silah sesi duyulduğu bildirildi.
Filipinler basını, başkent Manila'daki Senato binasında karışıklık çıktığını duyurdu. Bölgedeki gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu belirtti.
4 SENATÖR OLAY ÖNCESİ İHBAR ALDI
Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında 'bir şey olacağı' gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını kaydetti.
Yetkililer, binanın güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldığını aktardı.
