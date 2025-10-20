Filipinler’de 5,8 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Isabela eyaletine bağlı Santiago kentinin 93 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerel saatle 19.35'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.