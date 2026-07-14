Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Sarangani ilinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler’de 6,2 büyüklüğünde deprem
AA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sarangani'nin 34 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 67,9 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#FİLİPİNLER

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