Filipinler’de 7,8 büyüklüğündeki deprem hayatı felç etti! Can kaybı 37’ye yükseldi

Depremde yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 1889 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığını ifade etti.

456 kişinin yaralandığı depremde, 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldı, sarsıntıdan 77 bin 186 kişi etkilendi.

Yetkililer, hasarın ciddiyeti nedeniyle rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu vurgulayarak arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gıda ve su kaynaklarının yeterli olduğunu aktaran yetkililer, elektrik iletim hatlarındaki hasar nedeniyle hastanelere yakıt ve jeneratör sevk edildiğini bildirdi.

Yetkililer, General Santos Havalimanı'nın da depremden zarar gördüğünü, bu nedenle bazı uçuşların iptal edildiği veya başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Artçı sarsıntılar ve hasar nedeniyle evlerine dönemeyen depremzedeler için çadır kent kurulmasının değerlendirildiğini ifade eden yetkililer, çok sayıda kişinin güvenlik gerekçesiyle açık alanlarda kalmaya devam ettiğini kaydetti.