Filipinler’de 7.8’lik deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 212 yaralı var. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 km güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. USGS, depremin 55.2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından 4.6 ila 6.5 büyüklüğünde onlarca sarsıntı kaydedildi. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile depremin meydana geldiği Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi. Depremin ardından tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgalar izlendi. Endonezya ve Japonya'da tsunami uyarısı yapılarak halka 'Yüksek yerlere çıkın' çağrısında bulunuldu. Tsunami alarmı 5 saat sonra sona erdi. Öte yandan yıkılan onlarca binanın altında kalanlan için 24 saat arama çalışması yapılıyor. ABD, Fransa ve Yeni Zelanda ülkeye her türlü yardım için hazır olduklarını duyurdu.