Filipinler’de askeri eğitim uçağı düştü: İki subay yaralandı

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News kanalının haberine göre, PAF'a ait eğitim uçağı Benguet'e bağlı Tuba kentinde bulunan Cabuyao Dağı yakınlarındaki ağaçlık alana düştü.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kolluk kuvvetleri, ihbar üzerine arama kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerini bölgeye sevk etti.

Inquirer gazetesinin haberine göre, Emniyet Enformasyon Subayı Yarbay Roy Calulot, yaptığı açıklamada, olayda biri kadın iki subayın yaralandığını söyledi.

Yaralı subaylar baygın şekilde hastaneye kaldırıldı.

Uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

