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Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:20

Filipinler’de büyük facia: Doğal afetten 126 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de ölümcül bir doğal felaket gerçekleşti. Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 126 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
Filipinler’de büyük facia: Doğal afetten 126 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Filipinler'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami Tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken, ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, dün yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarının etkili olduğu birçok bölgeye ulaşılamadığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Filipinler’de büyük facia: Doğal afetten 126 kişi hayatını kaybetti
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