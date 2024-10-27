Filipinler’de büyük facia: Doğal afetten 126 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Filipinler'in kuzeydoğusunda karaya çıkan Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde toprak kaymalarına da neden olan Trami Tropik Fırtınası nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemezken, ülke genelinde 293 yol ve 67 köprü ulaşıma kapandı.