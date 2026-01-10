Filipinler’de çöp sahası faciası: 4 ölü, 12 yaralı

Filipinler'in Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında meydana gelen çökmede 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çökme sonrası 30'dan fazla kişinin kayıp olduğunu belirtti. Archival, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Bölgede daha gelişmiş vinçlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Archival, bazı noktalarda yaşam belirtilerinin tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, itfaiye, polis ve gönüllü kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri kullanarak ve elle kazı yaparak operasyonları sürdürdüğünü ancak güvenlik endişeleri nedeniyle çalışmaların aralıklı olarak durdurulduğunu aktardı.